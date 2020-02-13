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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادثى تصادم بالبحيرة

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:24 ص
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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لقي شخصين مصرعهما وأصيب 5 آخرون بكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع حادثي تصادم بنطاق مركزي أبوحمص وبدر بمحافظة البحيرة.

الحادثة الأولى عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" بقرية أبوإسماعيل التابعة لمركز أبوحمص، أسفر الحادث عن وفاة حسام محمد زلط، 28 سنة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى أبوحمص المركزي.

أما الحادثة الثانية، فكانت عندما تلقى ضباط المباحث بمركز شرطة بدر، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك أمام قرية الخرطوم بمركز بدر، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرون بكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم كل من، رامي بسيوني البربري، 25 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ ونزيف بالبطن وجروح متعددة بالجسد، وحامد محمود خميس، 28 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وإسلام محمد أحمد، 22 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج واسترواح هوائي وكدمة شديدة بالصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومصطفى عمر محمود، 24 سنة، بكدمة شديدة بأسفل الظهر، وأحمد عبدالرحمن النحراوي، 23 سنة، بجروح قطعية بالجبة وكدمة بالصدر، وتوفي "السعيد على غنيم" 20 سنة، مقيم بشبراخيت، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي وادي النطرون المركزي تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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