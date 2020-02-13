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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير اقتصادى: الزيادة السكانية تؤثر على حصتنا فى المياه

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:38 ص
الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي
أحمد عبد الرازق
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قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن وصول التعداد السكاني فى مصر إلى 100 مليون نسمة هو رقم متوقع، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يعد بمثابة جرس إنذار يجب الانتباه له.
وأضاف قائلًا، خلال لقاء ببرنامج «المواجهة»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»: «إن اللمبة الحمرا نورت في ملف التعداد السكاني»، لافتًا إلى أنه بعد يناير 2011 وفترة الاضطراب السياسي التي أعقبتها بدأ الترويج لأفكار مخالفة للترشيد السكاني وعدم الالتزام بتنظيم الأسرة.
وأشار إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على حصة المياه، حيث تتسبب الزيادة السكانية في تآكل مساحة الأراضي الزراعية التي تستخدم للبناء عليها.

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