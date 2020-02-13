خبير اقتصادى: الزيادة السكانية تؤثر على حصتنا فى المياه

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن وصول التعداد السكاني فى مصر إلى 100 مليون نسمة هو رقم متوقع، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يعد بمثابة جرس إنذار يجب الانتباه له.

وأضاف قائلًا، خلال لقاء ببرنامج «المواجهة»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»: «إن اللمبة الحمرا نورت في ملف التعداد السكاني»، لافتًا إلى أنه بعد يناير 2011 وفترة الاضطراب السياسي التي أعقبتها بدأ الترويج لأفكار مخالفة للترشيد السكاني وعدم الالتزام بتنظيم الأسرة.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على حصة المياه، حيث تتسبب الزيادة السكانية في تآكل مساحة الأراضي الزراعية التي تستخدم للبناء عليها.