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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصطفى الفقى: مبارك كان رئيس بدرجة موظف (فيديو)

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:58 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إنه عاصر حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث عمل سكرتير الرئيس، ثم مشاهد على الأحداث السياسية.

ووصف «الفقي»، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، الرئيس الأسبق مبارك، بأنه موظف بدرجة رئيس جمهورية يحافظ على الدولة كما هي.

وأضاف «الفقي»: «مبارك لم يكن يحب الفلسفة، يرى الأمور كما يراها الناس، ولا يحب التعقيدات السياسية، كان دائمًا يطلب البيانات كأي رجل عسكري».

وأشار «الفقي» إلى أن ما أدى إلى خلع مبارك، هو الانزعاج من سطوة رجال الأعمال على الحكم، لأن قيادة الأوطان غير قيادة الشركات، مردفًا: «حذرنا من ثورة الجياع، شعرنا بأن شيء ما سيحدث، ومبارك في نهاية أيام حكمه، كان لديه سماحة شديدة ترك الانتقادات تنشر في كل الصحف دون أن يرد عليها، ثم إسقاط المعارضة من برلمان 2010 جعلها تخرج إلى ميدان التحرير في 2011».

ولفت «الفقي» إلى أن حرب الخليج نقلت مبارك من رئيس مصري إلى زعيم عربي، وهذا أمر خطير، لأن تحويل الرئيس إلى زعيم نذر غير مريحة، يرى أنه بنى كيانه واستقر ويغفر له كل شيء.

وعن شخصية مبارك، قال «الفقي»: «كان لا يحب القرارات الكثيرة، يحب يأخذ وقته تمامًا، مثل أي رئيس آسيوي، لا يأخذ قرارات تحح ضغط، وكان به صفات الفلاح المصري الذي لا يخلو من قدر كبير جدًا من فهم الأمور».

وأردف: «مبارك كان بعيد عن أولاده في صغرهم، وعاش الأبوة مع أحفاده، لهذا الضربة القاصمة ليست إقصاؤه عن السلطة، وإنما فقده لأعز ما يملك حفيده».

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