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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عاشور» يستكمل لقاءاته المفتوحة مع المحامين فى 4 محافظات.. اليوم

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:43 ص
جريدة الدستور
الحسين عبيد و محمد جعفر
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يستكمل سامح عاشور نقيب المحامين، لقاءاته المفتوحة مع المحامين بأربع محافظات، تلبية للدعوات التي يتلاقها من المحامين بكافة أنحاء مصر لعقد لقاءات معه للتعرف على أخر المستجدات النقابية.

وتبدأ الجولة بمدينة المنيا، اليوم الخميس، وتشهد افتتاح مبنى النقابة الفرعية المكون من 7 طوابق على مساحة 400 متر، وسيستغل جزء منه استثماريًا، إضافة للنشاط الإداري للنقابة الفرعية، وإقامة مطعم ومجموعة عيادات تخدم المحامين، كما تتواجد به قاعة مؤتمرات.

يعقب حفل الافتتاح، لقاء مفتوح للنقيب العام مع محامي المنيا، وبدء الدورة الثالثة لمعهد المحاماة، وتسليم شهادات لخريجي الدورة الثانية للمعهد، إضافة لتكريم شيوخ المحامين، على أن يقام اللقاء في نادي الواي بمدينة المنيا.

بينما تنظم النقابة الفرعية في بورسعيد، حفل تكريم لشيوخ المحامين بحضور النقيب العام، وذلك في تمام الثامنة من مساء يوم الجمعة، بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة، ويستعرض خلاله "عاشور" أخر المستجدات النقابية.

كما يعقد "عاشور" لقاءً مفتوحًا مع محامي الإسكندرية، يوم السبت المقبل، في تمام الواحدة ظهرًا، بفندق سي جل بالمكس.

في سياق متصل، يعقد نقيب المحامين لقاءً مفتوحًا مع محامي طنطا، يوم الأحد المقبل، في تمام الواحدة ظهرًا، بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا.

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