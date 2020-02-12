تقدم محمد أبوزيد فى الانتخابات التكميلية بمركز ملوى

رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا والمشكلة لمتابعة الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز ملوي جنوب المحافظة والتي تجري فيها الانتخابات لوفاة نائبها أحمد شرموخ، تقدم مرشح الحزب محمد عبدالحكيم أبوزيد وذلك طبقًا لنتائج الفرز الأولية.الجدير بالذكر أن مرشح الحزب محمد عبدالحكيم أبوزيد يخوض الانتخابات في مواجهة 6 مرشحين بعد خلو المقعد لوفاة النائب أحمد شرموخ.ويشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل، موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألف و867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركز انتخابي، و153 لجنة فرعية.