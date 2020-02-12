غرفة عمليات «مستقبل وطن المنيا» ترصد تقدم مرشح حزبها بملوى

رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، بمحافظة المنيا والمشكلة لمتابعة الانتخابات التكميلية بدائرة مركز ملوى تقدم مرشح الحزب محمد عبد الحكيم ابو زيد طبقا لنتائج الفرز الأولية.يشار إلى أن مرشح الحزب محمد عبد الحكيم أبو زيد يخوض الانتخابات فى مواجهة 6 مرشحين بعد خلو المقعد لوفاة النائب احمد شرموخ.ويشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل، موزعين على جميع اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألفا و867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركزا انتخابيا، و153 لجنة فرعية.