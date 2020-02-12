استشاري وبائيات: فيروس يارا ضعيف بلا عائل لا يهدد الإنسان

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري وبائيات منظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي للشرق الأوسط، إن فيروس "يارا" اكتشاف علمي أخذ ضجة عالمية بسبب تسميته وما أثير حوله.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc: "طبيعة الفيروس مختلفة عما كنا نعرفه عن الفيروسات سابقًا أنه كائن ضعيف لا يمكنه العيش بدون عائل وأنه لابد أن يصيب عائل سواء كان إنسان أو حيوان حتى يعيش ويتكاثر، ولكن هذا الفيروس لديه قدرة على التعايش وهذا يعتبر طفرة علمية ولا يمثل تهديدًا للإنسان على الإطلاق ولا يوجد خوف منه".وتابع: "هو مجرد اكتشاف علمي على قدرات الفيروسات وقدرتها على التحور والتعايش ومن الممكن أن يغير نظرتنا في التعامل مع الفيروسات في المستقبل ولم يثبت أنه من الممكن أن يصيب الإنسان بأي صورة من الصورة، وتم اكتشافه داخل الماء ويعيش ويتغذى على طفيليات في الماء ولا يمثل تهديدًا لصحة الإنسان".