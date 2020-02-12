روسيا تمتنع عن التصويت على قرار وقف إطلاق النار في ليبيا

أفادت أنباء عاجلة، بأن روسيا امتنعت عن التصويت على مشروع قرار بريطاني يوصي بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.وصوت مجلس الأمن على قرار غير مشروط لوقف إطلاق النار في ليبيا قبل دقائق، بموافقة 14 صوتا مؤيدا دون أي معارضة، وامتناع دولة عن التصويت وأعطي رقم 2510.وذكرت الأنباء أن روسيا هى من امتنعت عن التصويت، ناقلة عن مصدر دبلوماسي، عارضت روسيا ذكر المرتزقة في الوثيقة.وتعبر النسخة النهائية من مسودة مشروع القرار، عن قلقها إزاء تزايد مشاركة الجنود الأجانب المحترفين في ليبيا.