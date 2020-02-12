استشاري بالصحة العالمية يتوقع إنتاج عقار لـ«كورونا» خلال 18 شهرا

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري وبائيات منظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي للشرق الأوسط، إن إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا" أدى إلى تحجيم الفيروس.وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية dmc: «كثير من الدراسات أكدت أنه مالم تقم الصين بعمل مثل الحظر والحجر الصحي، ما كان لنا تخيل الوضع مع 40 ألف حالة في الصين لو سافر بعض منهم لدول العالم، والوضع حاليًا صعب التكهن هل انتهى أم لا؟ ولكن الإجراءات التي تمت سواء داخل الصين أو خارجها أدى إلى تقليل فرص الإصابة، ومصر كانت من اوائل الدول التي اتبعت أساليب وقائية».وأضاف: «يوجد اجتماع قائم منذ يومين لدراسة المراكز البحثية ويتم فيها تنسيق العمل لمختلف الدول ودور منظمة الصحة هو التنسيق ما بين الجهات البحثية وتحديد دور كل جهة ومتابعة كل الأبحاث ويوجد مؤشرات إيجابية في العلاج نأمل أن تكون جاهزة للاستخدام الأسابيع القليلة المقبلة».وأكد أن اللقاح يحتاج إلى وقت أطول لتجربته لمروره بعدة تجارب إكلينيكية ومعملية وعلى الحيوان ثم تجربته على الإنسان في نطاق ضيق جدًا، وبالتالي إنتاج كميات منه وعرضه في الأسواق ومن المتوقع توفره، كما أشارت منظمة الصحة العالية في خلال 18 شهر وبالتالي الحل الأمثل حاليًا هو اتباع المعايير الوقائية على مستوى الأفراد والدول.