غدًا.. ليلة فى حب سيد درويش بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

يقيم مركز الحرية للإبداع "ليلة في حب الشيخ سيد درويش"، تحييه حفل فرقة فرانكو كايرو بقيادة الفنان ياسر أنور، غدا الخميس، فى تمام الساعة السابعة مساء.سيد درويش البحر هو مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، ولد في الإسكندرية في 17 مارس 1892 وتوفي في 10 سبتمبر 1923، بدأ ينشد مع أصدقائه ألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري، التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905 ثم عمل في الغناء في المقاهي.انتهت حياة هذا الفنان الخالد يوم 10 سبتمبر من عام 1923، وهناك روايات كثيرة عن سبب وفاته ومنها أنه توفي بسبب جرعة زائدة من المخدرات ولكن أحفاده خرجوا ونفوا تلك الرواية مستندين على خطاب بخط يده يقول فيه لصديقه أنه اقلع عن السهر وكل ما يصاحبه وينصح صديقه بالتخلي عنهم واستندوا فيها أيضا على ما تم ذكره في مذكرات بديع خيري أن الشيخ سيد أقلع عن المخدرات ويظهر ذلك جليا في أغانيه التي تنصح الشعب بالابتعاد عن المخدرات.