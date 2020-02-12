رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. ليلة فى حب سيد درويش بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:24 م
سيد درويش
سيد درويش
حسام الضمراني
طباعة
يقيم مركز الحرية للإبداع "ليلة في حب الشيخ سيد درويش"، تحييه حفل فرقة فرانكو كايرو بقيادة الفنان ياسر أنور، غدا الخميس، فى تمام الساعة السابعة مساء.

سيد درويش البحر هو مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، ولد في الإسكندرية في 17 مارس 1892 وتوفي في 10 سبتمبر 1923، بدأ ينشد مع أصدقائه ألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري، التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905 ثم عمل في الغناء في المقاهي.

انتهت حياة هذا الفنان الخالد يوم 10 سبتمبر من عام 1923، وهناك روايات كثيرة عن سبب وفاته ومنها أنه توفي بسبب جرعة زائدة من المخدرات ولكن أحفاده خرجوا ونفوا تلك الرواية مستندين على خطاب بخط يده يقول فيه لصديقه أنه اقلع عن السهر وكل ما يصاحبه وينصح صديقه بالتخلي عنهم واستندوا فيها أيضا على ما تم ذكره في مذكرات بديع خيري أن الشيخ سيد أقلع عن المخدرات ويظهر ذلك جليا في أغانيه التي تنصح الشعب بالابتعاد عن المخدرات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

مصرع وإصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث مرورى بالبدرشين

منذ ساعة و نصف

«فضايح الإخوان».. الإرهابى معتز مطر يسب حسان وعبد الماجد يرد (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

فيديو محمد رمضان يسخر من أزمة الطيار المفصول بطريقة مستفزة

منذ حوالي 11 ساعة

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

بمليار و750 مليون جنيه.. ضبط 6 موظفين في أكبر قضية غسيل أموال بمطروح

عاصم عبد الماجد يعترف بقتل عشرات الأبرياء في أسيوط (فيديو)

«فضايح الإخوان».. الإرهابى معتز مطر يسب حسان وعبد الماجد يرد (فيديو)

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

أسرار الصدفة التى جعلت فؤاد نجم والشيخ إمام مناضلين.. «كانا عاطلًا ومنشدًا»

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

الصحة

جلوس المراهقين لفترات طويلة يصبيهم بالاكتئاب

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

منوعات

الجمال القاتل.. نساء البيشمركة يأكلن الثعابين لمواجهة داعش (صور)

زوجان يتحولان إلى مصاصى دماء فى أمريكا

«واتساب» تعلن تخطي عدد مستخدميها مليارين

ارتفاع نسبة الانتحار بين الشواذ فى أمريكا

مقالات الرأي
محمد الباز
معركة الوعي.. الدستور تبحث عن الهوية المصرية في منشورات قصور الثقافة
ماجد حبته
مصالحة قطر.. فأر جديد!
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

غدًا.. ليلة فى حب سيد درويش بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

غدًا.. انطلاق حفلات فرقة «رضا» على مسرح البالون

«اللغة العربية وأهميتها».. ندوة بثقافة قنا

20 فبراير.. «العربية للسينما» تعرض أفلامًا روائية قصيرة بالهناجر