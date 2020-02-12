أنغام لجمهور حفل عيد الحب: «عندي جيوب أنفية اعذروني»

أعربت النجمة أنغام عن سعادتها بإحيائها حفل عيد الحب وسط الجمهور المصري بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.وقالت أنغام خلال الحفل، إنها تعاني من الإصابة بالجيوب الأنفية وقالت "زمان كنت بشتكي من السحابة السوداء بسبب حرق قش الأرز واللي كان بيسببلي جيوب أنفية بس السنة دي جاتلي الجيوب الأنفية لوحدها شكل العيب فيا".وقدمت الشكر للمايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقيه قائلة: "قدم خلال الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة على مستوى الموسيقى والغناء".