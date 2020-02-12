وزير التموين: «مقدرش أنام ومواطن مظلوم»

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن منظومة التموين الجديدة يتم اختبارها حاليا، دون أن يشعر المواطن بذلك، مؤكدا أنه في المنظومة السابقة كانت المطاحن تأخذ الدقيق على سبيل الأمانات وكذلك المخابز، أما في المنظومة الجديدة فسيتم دفع المقابل بشكل فوري.وأضاف المصيلحي، في حديثه على هامش مؤتمر حفل إطلاق السجل التجاري الموحد بالبنوك، أن المنظومة الجديدة ستقضي على عملية ضرب البطاقات، مؤكدا أنها ستبدأ يوليو المقبل في الوادي الجديد وبورسعيد والقاهرة، وسيتم التجريب في المحافظات الأخرى.وأوضح أن المنظومة تتضمن تغيير نظام دفع مستحقات القمح والخبز للمطاحن والمخابز، لافتا إلى أن عملية صرف السلع للمواطنين لن تتغير خلال الأشهر المقبلة في 3 محافظات، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في صرف السلع التموينية للمتقدمين بالتظلمات قبل انتهاء المهلة المحددة للتظلم في منتصف ديسمبر الماضي وتم الصرف لنحو 464 ألف بطاقة، موضحا أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي مشروط، الهدف الأساسي منه زيادة كفاءة الدعم وليس تقليصه.وأشار إلى أن كل الدول تعتبر الدعم من أهم الوسائل للحماية والعدالة الاجتماعية؛ نظرا لاختلاف الفئات والشرائح بجميع الدول، فأمريكا على سبيل المثال لا يزال لديها دعم غذائي.واستكمل: "إحنا جاهزين بالمنظومة الجديدة، ولكن ننتظر بداية السنة المالية الجديدة، لأنه استحالة ابدأ دلوقتي في نص السنة المالية"، مؤكدا أن المنظومة الجديدة لها حسابات مختلفة من تقفيل لحسابات المطاحن والمخابز وغيرها.وطمأن الوزير المواطنين بشأن المنظومة الجديدة، مؤكدا أنه لن يضار أحد أبدا، معلقا "مقدرش أنام وواحد مظلوم".وعن إضافة المواليد، قال إنه بالفعل جرى الإرسال إلى مجلس الوزراء لاعتماد الميزانية اللازمة، وسيتم الإضافة في أقرب وقت ممكن.وبالنسبة لقصر البطاقات على أربعة أفراد، أكد أن هذا النظام موجود من قبل وليس جديدا على الإطلاق، لأننا نريد إيصال الدعم إلى مستحقيه بشكل صحيح وهذا لا يأتى إلا بمجابهة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن البطاقات الجديدة التي ستصدر ستصبح عبارة عن أربعة أفراد الزوج والزوجة وطفلين اثنين.وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة هندسة الدعم لزيادة الحوكمة وزيادة كفاءته، مؤكدا أن باب التظلمات الذي تم فتحه في 15 ديسمبر الماضي أغلق، وتم البت فيها، مؤكدا أن من له حق في التظلمات عاد مرة أخرى للحصول على الدعم السلعي.من ناحية أخرى، قال الوزير، إنه في خضم التحول الرقمي ستبدأ الوزارة في تطبيق استخراج البطاقات من خلال أبلكيشن موبايل، مشيرا إلى أن المستقبل للتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، مؤكدا أن الهيئات الحكومية كلها تتحرك نحو التحول الرقمي لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.