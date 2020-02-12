22 فبراير.. ملتقى التعريف بفرص العمل في «طب عين شمس»

تنظم رابطة خريجين كلية الطب جامعة عين شمس "ملتقى التعريف بفرص العمل" لأطباء الامتياز وطلاب الفرق النهائية بكلية الطب تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب والدكتورة شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يوم السبت الموافق ٢٢ فبراير الجارى فى تمام الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا بمدرج البنهاوى.وتستضيف الرابطة كل من مدير وحدة الخدمه الطبية بمكتب الوزير بوزارة الصحة، ومدير الخدمات الطبيه بالقوات المسلحة، ومدير إدارة الخدمات الطبيه بالشرطة، ومديرى مستشفيات قطاع الخاص، للتعريف بقانون التكليف، وقواعد الإلتحاق للعمل بمستشفيات وزارة الصحة، وفرص الإلتحاق للعمل بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص.