نفوق «الحوت الكاذب» على أحد شواطئ الغردقة (صور)

عثرت الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر، الأربعاء، على حوت نافق بأحد شواطئ القرى السياحية، جنوب مدينة الغردقة، الذي يبلغ طوله 5 أمتار، وتم نقله لمعهد علوم البحار لمعرفة سبب نفوقة وتحنيطه، ووضعه بمتحف الأحياء البحرية بمعهد علوم البحار.وقال الدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، إنه ورد بلاغ لمحميات البحر الأحمر يفيد العثور علي حوت نافق بالقرب من شواطئ إحدى القرى السياحية بالغردقة، وانتقلت على الفور لجنة من محميات البحر الأحمر لمعاينة الحوت.أضاف مدير محميات البحر الأحمر، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه تبين أن الحوت من نوعية القاتل الكاذب (False killer whale" وهو من فصيلة الدرافين ويبلغ طوله 5 أمتار، وتم نقله إلى معهد علوم البحار لمعرفة سبب نفوقه وكذلك تحنيطه لوضعه بالمتحف الخاص بعهد علوم البحار، لافتًا إلى أن تلك النوعية من الحيتان يكون سبب نفوقها بسبب تغيبه عن السرب، أو أن هناك تصادم حدث له من لنش أو مركب أثناء إبحاره.