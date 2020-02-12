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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العاملون بمستشفى كفر الدوار يلتقطون «سيلفي» مع مواطن صيني (صور)

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:09 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
البحيرة معوض هويدى
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التقط موظفو الاستقبال بمستشفى كفر الدوار العام، صور سيلفي مع المواطن الصيني الذي يعمل بأحد المصانع الخاصة بكفر الدوار أثناء دخوله المستشفى لتلقي العلاج من نزلة برد عادية.

وكانت مستشفى كفر الدوار العام، قد شهدت دخول مواطن صيني وأثناء إحضار تذكرة دخول، تخوّف بعض المرضى بقسم الاستقبال من إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي دعاه للمغادرة فورًا من المستشفى.

وأكد الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى كفر الدوار العام، أن المواطن الصيني الذي حضر إلى استقبال المستشفى يعمل بأحد المصانع بكفر الدوار، ومقيم فيها منذ أكثر من 4 سنوات.

وأضاف مدير المستشفى، أنه عندما ذهب المواطن الصيني لإحضار تذكرة دخول، تخوّف بعض المرضى بقسم الاستقبال من إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي دعاه للمغادرة فورًا، نافيًا انصراف طاقم التمريض عند دخوله، مؤكدا أن هذا المواطن لم يكن مخالطًا للصينيين القادمين من الخارج خلال الفترة الأخيرة ولا يوجد أي اشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وطالب مدير مستشفى كفرالدوار العام، بتقصّي الحقيقة وتحرّي الدقة لعدم إثارة الشائعات وترويع المواطنين، داعيًا الجميع أخذ المعلومات من مصدرها الصحيح، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي حالة مرضية خاصة بالفيروس حتى الآن.
العاملون بمستشفى كفر الدوار يلتقطون «سيلفي» مع مواطن صيني (صور)
العاملون بمستشفى كفر الدوار يلتقطون «سيلفي» مع مواطن صيني (صور)
العاملون بمستشفى كفر الدوار يلتقطون «سيلفي» مع مواطن صيني (صور)
العاملون بمستشفى كفر الدوار يلتقطون «سيلفي» مع مواطن صيني (صور)

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