تونس تدعو الأطراف الليبية الالتزام بقرار مجلس الأمن

أفادت فضائية الحدث، مساء اليوم الأربعاء، بأن مندوب تونس في جلسة مجلس الأمن المنعقدة الآن، دعا جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن، فيما أعلن مندوب ألمانيا ترحيبه بالقرار وأدان التدخل الخارجي في ليبيا.وصوت مجلس الأمن في ذات الجلسلة على مشروع قرار بريطاني؛ لوقف إطلاق النار في ليبيا بموافقة 14 عضوا.