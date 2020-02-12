16 أبريل.. انطلاق «جيتكش» بمركز دبي للمؤتمرات

يُمثّل معرض الخليج للتعليم والتدريب (جِيتكس)، أقدم الفعاليات التعليمية في المنطقة، وتدعمه وزارة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وصندوق المعرفة، وتأتي فعالية المعرض في الفترة ما بين 16-18 أبريل 2020، بمركز دبي للمؤتمرات والمعارض.ويعتبر المعرض أفضل مكان تتاح فيه الفرصة أمام أفضل المؤسسات التعليمية، ومقدمي التدريب المهني، للتواصل مع المجموعة القادمة من الطلاب الطموحين.كما يجذب المعرض سنويًا أكثر من 35،000 طالب من المواطنين والمقيميين ممن هم على أعتاب الحياة الجامعية، الباحثون عن خيارات التعليم العالي، والتطوير المهنية، والتدريب.وشاركت في الدورات السابقة أكثر من 370 مؤسسة تعليمية ومهنية رائدة من 40 دولة.يُقام على هامش المعرض منتدى مستشاري جيتكس، ويوفر منصة للنقاش لتسهيل تبادل الأفكار، ما يتيح لمقدمي الخدمات التعليمية تقديم استشارات مهمة لإجراءات قبول الطلبة، والجودة الأكاديمية، والمرافق الخاصة بهم.ويتم التركيز كالمعتاد على التعليم العام، والمدارس الداخلية، والتعليم الجامعي والدراسات العليا، بالإضافة إلى تدريب وتنمية مهارات المتخصصين.