رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

16 أبريل.. انطلاق «جيتكش» بمركز دبي للمؤتمرات

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:08 م
جيتكس
جيتكس
أبوزيد على
طباعة
يُمثّل معرض الخليج للتعليم والتدريب (جِيتكس)، أقدم الفعاليات التعليمية في المنطقة، وتدعمه وزارة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وصندوق المعرفة، وتأتي فعالية المعرض في الفترة ما بين 16-18 أبريل 2020، بمركز دبي للمؤتمرات والمعارض.

ويعتبر المعرض أفضل مكان تتاح فيه الفرصة أمام أفضل المؤسسات التعليمية، ومقدمي التدريب المهني، للتواصل مع المجموعة القادمة من الطلاب الطموحين.

كما يجذب المعرض سنويًا أكثر من 35،000 طالب من المواطنين والمقيميين ممن هم على أعتاب الحياة الجامعية، الباحثون عن خيارات التعليم العالي، والتطوير المهنية، والتدريب.

وشاركت في الدورات السابقة أكثر من 370 مؤسسة تعليمية ومهنية رائدة من 40 دولة.

يُقام على هامش المعرض منتدى مستشاري جيتكس، ويوفر منصة للنقاش لتسهيل تبادل الأفكار، ما يتيح لمقدمي الخدمات التعليمية تقديم استشارات مهمة لإجراءات قبول الطلبة، والجودة الأكاديمية، والمرافق الخاصة بهم.

ويتم التركيز كالمعتاد على التعليم العام، والمدارس الداخلية، والتعليم الجامعي والدراسات العليا، بالإضافة إلى تدريب وتنمية مهارات المتخصصين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

تعديل تشريعي لحل أزمة المعاش المبكر في القانون الجديد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بمليار و750 مليون جنيه.. ضبط 6 موظفين في أكبر قضية غسيل أموال بمطروح

منذ حوالي 5 ساعات

مصرع وإصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث مرورى بالبدرشين

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس البعثة الطبية يكشف حقيقة مد فترة احتجاز العائدين من «ووهان»

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

بمليار و750 مليون جنيه.. ضبط 6 موظفين في أكبر قضية غسيل أموال بمطروح

عاصم عبد الماجد يعترف بقتل عشرات الأبرياء في أسيوط (فيديو)

«فضايح الإخوان».. الإرهابى معتز مطر يسب حسان وعبد الماجد يرد (فيديو)

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

أسرار الصدفة التى جعلت فؤاد نجم والشيخ إمام مناضلين.. «كانا عاطلًا ومنشدًا»

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

الصحة

جلوس المراهقين لفترات طويلة يصبيهم بالاكتئاب

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

منوعات

الجمال القاتل.. نساء البيشمركة يأكلن الثعابين لمواجهة داعش (صور)

زوجان يتحولان إلى مصاصى دماء فى أمريكا

«واتساب» تعلن تخطي عدد مستخدميها مليارين

ارتفاع نسبة الانتحار بين الشواذ فى أمريكا

مقالات الرأي
محمد الباز
معركة الوعي.. الدستور تبحث عن الهوية المصرية في منشورات قصور الثقافة
ماجد حبته
مصالحة قطر.. فأر جديد!
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

غدًا.. ليلة فى حب سيد درويش بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

غدًا.. انطلاق حفلات فرقة «رضا» على مسرح البالون

«اللغة العربية وأهميتها».. ندوة بثقافة قنا

20 فبراير.. «العربية للسينما» تعرض أفلامًا روائية قصيرة بالهناجر