مجلس الأمن يقر وقف إطلاق النار في ليبيا

صوت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، لصالح قرار وقف إطلاق النار في ليبيا.جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن تبحث مشروع قانون لوقف إطلاق النار في ليبيا قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشان ليبيا.وأيد القرار 14 عضوا من أصل 15 من أعضاء المجلس.