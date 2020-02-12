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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لثالث مرة.. إيران تفشل في إطلاق قمرًا صناعياً وسط تهديدات أمريكية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:00 م
إيران
إيران
منار أحمد
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تتصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران خلال الفترة الماضية، بسبب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، إثر اختراق إيران الاتفاقية لتخصيب اليورانيوم وتطوير صواريخها الباليستية.

وأعلنت واشنطن في مايو عام 2018، انسحابها الأحادي الجانب من الاتفاق النووي، وفرض العديد من العقوبات الامريكية على إيران.

وأثار إطلاق إيران يوم الأحد الماضي، قمر صناعي جديد محلي الصنع الذي يدعى "ظفر" جدلا حيث أنه يمثل الخطوة الأحدث في برنامج تقول فيه الولايات المتحدة الأمريكية باستغلال الأقمار الصناعي لتطوير صواريخها الباليستية.

وأعلنت إيران الأحد الماضي إطلاق القمر الصناعي الجديد محلي الصنع إلا أنه فشل في الوصول إلى مداره.

وقال وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محمد جواد آذري جهرمي، إنه تم إطلاق القمر بنجاح، وحققنا معظم أهدافنا، لكن القمر الصناعي "ظفر" لم يصل إلى مداره كما كان مخططا".

وقالت قناة "العالم" الإيرانية إن القمر الصناعي "ظفر" الذي أطلقته إلى الفضاء عبر صاروخ واجه خللا في بلوغ السرعة اللازمة.

كلاكيت ثالث مرة.. إيران تفشل في إطلاق صاروخ
يعتبر إطلاق «ظفر» المحاولة الثالثة الفاشلة لإيران، ففي العام الماضي أجريت محاولتين على الأقل لإطلاق قمر صناعي باءت بالفشل.

وأطلقت إيران أول أقمارها الصناعية، وهو «أميد أي» في عام 2009، ثم القمر فيو يونيو 2011.

وقالت طهران عام 2012 إنها وضعت ثالث أقمارها الصناعية محلية الصنع، وهو القمر نويد أي وعد، في مداره بنجاح.

وخرج مسؤول إيراني في حينها ليوضح إن صاروخا إيرانيا انفجر على منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي في شمال إيران قبل إطلاقه.

وقال المسؤول الإيراني إنه كان بسبب بعض المشكلات الفنية وانفجر.

اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية المتكررة
جددت الولايات المتحدة الأمريكية اتهاماتها لإيران، باستخدام القمر الصناعي في تطوير صواريخها الباليستية.

وبحسب صحيفة التايمز البريطانية، أن واشنطن اتهمت طهران باستخدام الأقمار الصناعية كغطاء لتطوير برنامجها الصاروخي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن التكنولوجيا المستخدمة لإطلاق الأقمار الصناعية "مطابقة تقريبًا" للدراية الفنية للصواريخ الباليستية بعيدة المدى.

وأشارت الولايات المتحدة إن التكنولوجيا الباليستية طويلة المدى المستخدمة لوضع الأقمار الصناعية في مدارها يمكنها أن تستخدم أيضا لإطلاق رؤوس نووية.


الرد الإيراني على الاتهامات الأمريكية بالصواريخ الباليستية
أكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، أن جميع الصواريخ الإيرانية مزودة برؤوس حربية تقليدية فقط، وفق لوكالة تسنيم الايرانية.

وعلى هامش جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية صباح اليوم الأربعاء، أكد حاتمي أن جميع الصواريخ الإيرانية، التي وصفها بأنها مكون رئيسي في قوة الدفاع الإيراني، يتم تصنيعها فقط برؤوس حربية تقليدية.

وأضاف حاتمي، أن الولايات المتحدة شهدت دقة الصواريخ الإيرانية بشكل جيد للغاية بعد الضربة الأخيرة التي استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، كما رفض الادعاءات الأمريكية، بأن إيران تسعى إلى تعزيز الصواريخ الباليستية من خلال إطلاق الأقمار الصناعية، مؤكدًا أن إطلاق الأقمار الصناعية لا علاقة له ببرنامج الصواريخ الإيراني.

وأوضح أن إطلاق إيران مؤخرا لقمر ظفر مع حاملة الأقمار الصناعية المحلية لا صلة له ببرنامج الصواريخ الإيراني.

وقال: "نستخدم قمرًا صناعيًا لأغراض دفاعية، لكن حاملات الأقمار الصناعية ليس دفاعيًا تمامًا، وهو حق الأمة الإيرانية غير القابل للتصرف والاكيد (لتطويره)".

وأكد وزير الدفاع أيضًا، أن حاملة سيمورج الفضائية هي جزء من برنامج بحثي، مضيفا أن البحث في هذا المجال سيستمر حتى تحقق إيران النتائج المرجوة.

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