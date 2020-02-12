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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«بيانيست» و«غراب البين» بنادي السينما المستقلة بالإسكندرية.. السبت

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 10:59 م
الدكتورة سعاد شوقي
الدكتورة سعاد شوقي
محمد مجدي
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يستأنف نادي السينما المستقلة بالإسكندرية، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي فعالياته يومً السبت القادم في تمام السادسة مساء بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية.

ومن المقرر عرض الأفلام الفائزة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير خلال الفعاليات وهي فيلم "بيانيست" للمخرج حسن مالدوخ وفيلم "غراب البين" للمخرج أحمد دحروج وفيلم "السجين والسجان" للمخرج مهند الأمين وفيلم "الرحلة" للمخرج هشام عبدالله وفيلم "منارة" للمخرج زين إسكندر إضافة إلى فيلم "جدي الشقي" للمخرجة منه البزاوي.

وعقب عرض الافلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي "إسلام محمد علي" لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

ونادي السينما المستقلة بالإسكندرية، ينظمه المركز القومي للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، وتحت إشراف الناقد السينمائى إسلام أحمد علي، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

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