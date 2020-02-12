إزالة منشآت مخالفة بشواطئ البيطاش والسلام غرب الإسكندرية (صور)

شنت الإدارة العامة للمصايف بالإسكندرية، بقيادة أسامة علي مدير إدارة المصايف، الأربعاء، حملة على شاطئ البيطاش المميز وشاطئ السلام الخدمة لمن يطلبها، وذلك استكمالًا لحملات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بإزالة الإشغالات بالمنشآت المخالفة التي أقامها مستأجري الشواطئ والكافيتريات والتي تتسبب في حجب رؤية البحر عن المواطنين، وبناءً على تعليمات اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.وأسفرت الحملة عن إزالة دورة مياه مباني بها 4 عيون 2 رجالي و2 حريمي منشأة بالطوب بالمخالفة لشروط التعاقد والتي تنص علي أن تكون منشأة بنظام الفك والتركيب وتم إزالتها بالكامل وفرض غرامة على مستأجر الشاطئ، وتم إزالة كشك خشبي غير مرخص يستخدم كمنفذ بيع، وتم إزالة كافتيريا بالشاطئ مخالفة لكراسة الشروط والتي تنص على وجود كافتريا واحدة وبالمرور تبين وجود عدد 2 كافيتريا.كما تم المرور على شاطئ السلام الخدمة لمن يطلبها وتم إزالة دورة مياه مباني بها عدد 3 عيون رجالي وكذلك 3 عيون حريمي منشأة بالطوب بالمخالفة لشروط التعاقد والتي تنص علي أن تكون منشأة بنظام الفك والتركيب وتم إزالتها وفرض غرامة على مستأجر الشاطئ.وتواصل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف حملاتها لإزالة الإشغالات لكافة المنشآت المخالفة علي الشواطئ استعدادًا لاستقبال صيف 2020.