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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. انطلاق حفلات فرقة «رضا» على مسرح البالون

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 10:58 م
فرقة رضا
فرقة رضا
ايهاب مصطفى
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تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، حفلات فرقة "رضا" لشهر فبراير، وذلك فى التاسعة من مساء غدا الخميس على قاعة محمود رضا بمسرح البالون، وتستمر الفعاليات حتى يوم ٢٣ فبراير الجاري.

وتقدم الفرقة تحت إشراف الدكتور محمود صلاح الدين، مدير عام الفرقة، باقة من أشهر الاستعراضات التى قدمتها طوال تاريخها الفنى، حيث يتضمن الجزء الأول من الحفل استعراض " الأقصر بلدنا، غزل فى الريف، لحظ رنا، الحجالة، العصا"، أما الجزء ثانى فيتضمن استعراض " الفلاحين، العرقسوس، الأغانى، سماح النوبة، الكرنبة، النوبة"، والكثير من الاستعراضات التي لاقت شعبية وجماهيرية منذ عرضها.
غدًا.. انطلاق حفلات فرقة «رضا» على مسرح البالون
غدًا.. انطلاق حفلات فرقة «رضا» على مسرح البالون
غدًا.. انطلاق حفلات فرقة «رضا» على مسرح البالون
غدًا.. انطلاق حفلات فرقة «رضا» على مسرح البالون
غدًا.. انطلاق حفلات فرقة «رضا» على مسرح البالون
غدًا.. انطلاق حفلات فرقة «رضا» على مسرح البالون

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