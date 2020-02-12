20 أغنية في حفل أنغام بالأوبرا احتفالا بـ«عيد الحب»

أشعلت النجمة أنغام، حفلها الغنائي المقام حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، احتفالا بيوم عيد الحب العالمي "الفالنتين".وخصصت أنغام، برنامجا للحفل يحتوي على أغنية وهم "بحبك وحشتيني، حالة خاصة حدا، لو أعيش معاك، أساميك الكتيرة، ياريتك فاهمني، حبايبنا، بتوصفني، هدنة، بقول نسياك، مطمنة، عايشة حالة، فنجان النسيان، أنا ساندة عليك، عمري معاك، نزوة، بعتلي نظره، بتحبها ولا، قلبك، فلبي معي، عرفها بيا، حتة ناقصة، اكتبلك تعهد، هتمناله الخير"، ومن المقرر أن تختتم الحفل بأغنية "سيدي وصالك".ويُقام الحفل، تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، رفقة الأوركسترا والتي يتخطى عددها 100 عازف، وهم من أقوى العازفين في مصر والوطن العربي، كما يستعين المايسترو هاني فرحات ببعض العازفين الأجانب.ونفذت جميع تذاكر الحفل، والتي طرحت على ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 1500 جنيه، والثانية بـ1200 جنيه، والثالثة بـ500 جنيه، خلال ساعات من طرحها.كما تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات "هلا فبراير"، وذلك يوم 20 فبراير المقبل.وتعيش أنغام حالة نشاط فني كبير خلال الفترة الأخيرة خاصة في السعودية حيث أحيت يوم الأحد الماضي، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات "مهرجان العود"، وسبقته بحفل "سمرات شتاء الرياض"، وحفل آخر في ليلة "ياسر بن علي"، وحفل ليلة الشاعر تركي، والتي حملت اسم "بعض من ذكرياتي"، وكل هذه الحفلات ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، وأنهتها بحفل "ليالي القصيم".