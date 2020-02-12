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لحظة دخول أنغام لحفلها في دار الأوبرا (فيديو)

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 10:53 م
أنغام
أنغام
سناء إسماعيل
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بدأت الفنانة أنغام، إحياء حفلها الغنائي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات احتفالات عيد الحب، وذلك وسط حضور كبير من الجمهور.

وأطلت أنغام على المسرح برفقة الموسيقار هاني فرحات والذي ساعدها للوصول للمسرح لتحيي جمهورها قبل أن تبدأ فقرتها الغنائية والتي بدأتها بأغنية "ياريتك فاهمني".

ويأتي حفل أنغام في الأوبرا بعد جولة حفلات غنائية طويلة في السعودية والكويت، بدأتها بـ"مهرجان العود"، وسبقته بحفل "سمرات شتاء الرياض"، وحفل آخر في ليلة "ياسر بن علي"، وحفل ليلة الشاعر تركي، والتي حملت اسم "بعض من ذكرياتي"، وحفل "ليالي القصيم".

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