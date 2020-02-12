الجمال القاتل.. نساء البيشمركة يأكلن الثعابين لمواجهة داعش (صور)

تشارك النساء بشكل كبير في قوات البيشمركة الكردية في العراق، وظهرن يشاركن في تدريبات للقوات الخاصة وهن يأكلن الثعابين وهي حية.وأظهرت الفتيات بقوة البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني وهن يمزقن الثعابين والأرانب حية بأسنانهن ثم يتناولنها، خلال حفل تخرجهن لجعلهن ضباطًا في القوة القتالية الكردية "البيشمركة"، وفق تقرير أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الأربعاء.وظهرت العضوات في الحزب الديمقراطي الكردستاني وهن يشاركن في حفل التخرج الذي أقيم بالقرب من مدينة سوران العراقية الكردية، على بعد 60 ميلا شمال شرق مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي.وتعد قوات البيشمركة الذراع العسكرية للحزب الديمقراطي الكردستاني في كردستان العراق، ولعبت دورا رئيسيا في الحرب البرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في أغسطس 2014 عندما شنت قوات داعش هجومًا على العديد من المناطق بالعراق وإعلان دولة الخلافة المزعومة.وكان أحد أبرز الانتصارات التي حققتها القوات النسائية بالبيشمركة عندما شنوا هجوما ضد داعش لاستعادة مدينة كوباني خلال معركة دامية استمرت أربعة أشهر، واستعادوا سد الموصل ذي الأهمية الاستراتيجية.