النائب العام ونظيره السعودي في «استئناف الإسماعيلية» (صور)

زار النائب العام المستشار حمادة الصاوي بمرافقته النائب العام للمملكة العربية السعودية الشيخ سعود بن عبد الله المعجب ووفد رفيع مصاحب لهما من قيادات وأعضاء بالنيابتين منطقة قناة السويس؛ في زيارة إلى أعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية.وذكرت النيابة العامة، أن الزيارة تأتي استكمالًا للزيارات التفقدية التي بدأها النائب العام بزيارة إلى صعيد مصر ثم منطقة الدلتا؛ لتفقد أحوال أعضاء النيابة العامة ومتابعة سير أعمالها تذليلًا لما يعوقها من عقبات قد تحول دون حسن سير العدالة وأداء النيابة العامة رسالتها على الوجه الأكمل.واطلع خلال الزيارة النائب العام للمملكة ووفده على جانب عملي مما يباشره أعضاء النيابة العامة هناك من أعمال؛ في إطار تبادل الخبرات المشتركة بين النيابتين.