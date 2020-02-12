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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الرياضة» تستأنف خطة تطوير مراكز شباب القرى بالإسكندرية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 10:44 م
تطوير مراكز شباب
تطوير مراكز شباب القرى
هبه عويضه
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قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنه تم اليوم استئناف خطة وزارة الشباب والرياضة، لتطوير مراكز شباب القرى، وبدء الأعمال بمراكز الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وأضافت "الشريف" لـ"الدستور" اليوم، أن الأعمال تمت اليوم في مركزين وهم مركز شباب "بهيج" التابع لفرع شباب برج العرب، والتي تمت فيه تطوير المبنى الإداري لحين استكمال باقي المركز، كما تمت أيضًا أعمال تطوير المبنى الإداري بمركز شباب "فلسطين" بالعامرية، والبدء في إنشاء مبنى جديد بالمركز.

وأوضحت أن تلك الأعمال تأتي من خطة وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات وزير الشباب والرياضة بسرعة الإنتهاء من تلك الأعمال.

وأشارت أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، قد طرحت أيضًا إنشاء مركز السيوف 2، وهو أحد المراكز المشهرة حديثًا، وسوف يتم عمل مبني إداري كامل، وقد بدأت خطة العمل بالفعل.
«الرياضة» تستأنف خطة تطوير مراكز شباب القرى بالإسكندرية
«الرياضة» تستأنف خطة تطوير مراكز شباب القرى بالإسكندرية
«الرياضة» تستأنف خطة تطوير مراكز شباب القرى بالإسكندرية
«الرياضة» تستأنف خطة تطوير مراكز شباب القرى بالإسكندرية
«الرياضة» تستأنف خطة تطوير مراكز شباب القرى بالإسكندرية
«الرياضة» تستأنف خطة تطوير مراكز شباب القرى بالإسكندرية

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