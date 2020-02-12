«الرياضة» تستأنف خطة تطوير مراكز شباب القرى بالإسكندرية

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنه تم اليوم استئناف خطة وزارة الشباب والرياضة، لتطوير مراكز شباب القرى، وبدء الأعمال بمراكز الشباب والرياضة بالإسكندرية.وأضافت "الشريف" لـ"الدستور" اليوم، أن الأعمال تمت اليوم في مركزين وهم مركز شباب "بهيج" التابع لفرع شباب برج العرب، والتي تمت فيه تطوير المبنى الإداري لحين استكمال باقي المركز، كما تمت أيضًا أعمال تطوير المبنى الإداري بمركز شباب "فلسطين" بالعامرية، والبدء في إنشاء مبنى جديد بالمركز.وأوضحت أن تلك الأعمال تأتي من خطة وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات وزير الشباب والرياضة بسرعة الإنتهاء من تلك الأعمال.وأشارت أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، قد طرحت أيضًا إنشاء مركز السيوف 2، وهو أحد المراكز المشهرة حديثًا، وسوف يتم عمل مبني إداري كامل، وقد بدأت خطة العمل بالفعل.