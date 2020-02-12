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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مؤشرات أولية.. «أبوالعينين» يفوز بمقعد النواب التكميلى بالجيزة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 10:25 م
أبو العينين
أبو العينين
أشرف لاشين
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تتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب لدائرتي "الجيزة وملوي"، وتشير التقديرات الأولية طبقا لعدد اللجان التى تم الانتهاء منها إلى فوز المرشح محمد أبوالعينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن.

وشهدت العملية الانتخابية إقبالا كبيرا من قبل الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم خاصة النساء والشباب.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، إن الانتخابات التي أجريت على مدار يومين لم يتم تسجل أي شكاوى بشأنها.

وأجريت الانتخابات في الدائرة الأولى ومقرها قسم الجيزة من خلال عدد ٨٧ لجنة فرعية تضم ٢٦٦٣٩٦ ناخبا، بينما أجريت في الدائرة السابعة دائرة ملوي بالمنيا من خلال ١٥٣ لجنة فرعية تضم ٤٤٤٨٦٧ ناخبا، وتمت تلك الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل من حوالي ٣٠٠ من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

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