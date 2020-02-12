ضبط مصنع ألومنيوم بدون ترخيص في الإسكندرية

تمكنت إدارة التجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط مصنع ألومنيوم بدون ترخيص، خلال حملات شنتها الإدارة برئاسة محمد فتح الله، مدير عام التجارة الداخلية، وفريق عمل الإدارة بحملات مكبرة بأنحاء المحافظة.جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الاسواق لحماية للمواطنين من الغش التجاري والمنتجات مجهولة المصدر وحماية لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية.أسفرت الحملات عن ضبط مصنع الومنيوم بدون ترخيص وتحرير محضر إدارة وتشغيل بدون ترخيص وتحريز 160 صينية، 50 قلاية، 20 كجم خردة ألومنيوم، و150 قرص ألومنيوم خام.كما تحرير محضر استغلال علامة تجارية مملوكة للغير بدون وجه حق، بناءً على شكوى إحدى شركات الأغذية وتم تحريز 280 كرتونة بسكويت عبوة الكرتونة 12 علبة، 200 كرتونة فارغة تستخدم فى التعبئة، 150 رول تغليف.كما تم تحرير محضر حيازة 15 طن كلوريد كالسيوم مجهول المصدر لعدم وجود مستندات دالة على مشروعية الحيازة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.