إحالة أوراق امرأة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها للمفتى

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم، 3 متهمين بينهم امرأة لمفتي الجمهورية، لاتهامهم بقتل زوج الأخيرة للتخلص منه بمنطقة المطرية، نظرا لوجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد المتهمين الذى استعان بصديقه لإتمام الجريمة.وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين محمد كمال وأحمد عصام والمتهمة "ن. ج" بقتل المجني عليه سيف الدين جمال عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحا أبيض «مطواة» وكمنوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به ثم تم استدراجه لمحل الواقعة، وما أن ظفروا به حتى انهال عليه الأول طعنا بالسلاح الأبيض وعاجله بعدة ضربات باستخدام أداة "قطعة حجرية"، وحال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.وأضافت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المنقولات والمبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بالطريق العام ليلًا حال حمل المتهم الأول سلاح أبيض "مطواه"، واشتركت المتهمة الثالثة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه وأمدتهما بالمعلومات عن محل وساعة تواجد المجني عليه وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.وأوضحت التحقيقات أن تحريات رئيس مباحث المطرية توصلت إلى صحة قيام المتهمين بارتكاب الواقعة، وذلك على إثر علاقة آثَمة بين المتهمين "الأول والثالثة"، بأن اتفقا سويا على قتل زوجها المجني عليه، وأنه نفاذا لقرار النيابة العامة تمكن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وأرشدوه عن مكان تخليهم لجثمان المجني عليه فعثر على رفات عظام وملابس خاصة بالمجني عليه، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم.