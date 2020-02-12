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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أنغام تبدأ حفل «عيد الحب» في الأوبرا بـ«بحبك وحشتيني»

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 10:11 م
حفل أنغام
حفل أنغام
حسن أمين
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بدأ منذ قليل، حفل النجمة أنغام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، احتفالا بيوم عيد الحب العالمي "الفالنتين".

وبدأت أنغام الحفل، بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحان، وافتتحته بأغنية "بحبك وحشتيني" وسط صيحات الجمهور.

أغنية "بحبك وحشتيني" من كلمات الشاعر خالد أبو الفتح، وألحان خالد عز، توزيع موسيقي فهد، ثم قدمت بعد ذلك أغنية "حالة خاصة جدا".

ونفذت جميع تذاكر الحفل والتي طرحت على ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 1500 جنيه، والثانية بـ1200 جنيه، والثالثة بـ500 جنيه، خلال ساعات من طرحها.

كما تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات "هلا فبراير"، وذلك يوم 20 فبراير المقبل.

وتعيش أنغام حالة نشاط فني كبير خلال الفترة الأخيرة خاصة في السعودية حيث أحيت يوم الأحد الماضي، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات "مهرجان العود"، وسبقته بحفل "سمرات شتاء الرياض"، وحفل آخر في ليلة "ياسر بن علي"، وحفل ليلة الشاعر تركي، والتي حملت اسم "بعض من ذكرياتي"، وكل هذه الحفلات ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، وأنهتها بحفل "ليالي القصيم".

ويُقام الحفل، تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، رفقة الأوركسترا والتي يتخطى عددها 100 عازف، وهم من أقوى العازفين في مصر والوطن العربي، كما يستعين المايسترو هاني فرحات ببعض العازفين الأجانب.
أنغام تبدأ حفل «عيد الحب» في الأوبرا بـ«بحبك وحشتيني»
أنغام تبدأ حفل «عيد الحب» في الأوبرا بـ«بحبك وحشتيني»
أنغام تبدأ حفل «عيد الحب» في الأوبرا بـ«بحبك وحشتيني»
أنغام تبدأ حفل «عيد الحب» في الأوبرا بـ«بحبك وحشتيني»
أنغام تبدأ حفل «عيد الحب» في الأوبرا بـ«بحبك وحشتيني»
أنغام تبدأ حفل «عيد الحب» في الأوبرا بـ«بحبك وحشتيني»

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