إلغاء «MWC2020» بسبب كورونا

أعلنت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA المنظمة للمعرض العالمى للهواتف المحمولة Mobile World Congress عن إلغاء عقد الدورة المرتقبة، وكان مقرر إطلاقها في مدينة برشلونة خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجارى بسبب مخاوف من فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص.وأعلنت فودافون، اليوم، الانسحاب من المؤتمر العالمي، خوفا على موظفيها وعملائها وشركائها.كما انسحبت شركات إريكسون وسوني وأمازون وLG وإنفيديا وVIVO وانتل وTCL وMediaTek لاعتبارات تتعلق بسلامة موظفيهم.