رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تبدأ التحقيق مع 475 موظفا بتهم فساد

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 10:07 م
الملك سلمان
الملك سلمان
آية حسني
طباعة
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، اليوم الأربعاء، التحقيق الإداري مع 475 موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.

وقالت الهيئة في بيان تداولته وسائل الإعلام السعودية: "بعد صدور الأمر الملكي، أجرينا تحقيقًا إداريًا مع 475 موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وباشرنا إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 1294 شخصا".

وأكدت الهيئة أن إجمالي المبالغ المالية التي أقر بها المتهمون تحقيقيًا 170 مليون ريال، وسيُحالون إلى المحكمة المختصة.

وأوضحت الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يُخل بواجباته الوظيفية المقررة نظامًا.

وأشارت الهيئة إلى أن تجاوزات أيًا من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

«كيارا» تخرج وحشا غامضا من أعماق البحر

منذ حوالي 4 ساعات

مصرع وإصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث مرورى بالبدرشين

منذ ساعتين و 14 دقيقة

رئيس البعثة الطبية يكشف حقيقة مد فترة احتجاز العائدين من «ووهان»

منذ أقل من ساعتين

مصاعد الموت.. «الدستور» تحقق فى «كوارث الأسانسيرات»

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

بمليار و750 مليون جنيه.. ضبط 6 موظفين في أكبر قضية غسيل أموال بمطروح

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

عاصم عبد الماجد يعترف بقتل عشرات الأبرياء في أسيوط (فيديو)

رئيس البعثة الطبية يكشف حقيقة مد فترة احتجاز العائدين من «ووهان»

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

جلوس المراهقين لفترات طويلة يصبيهم بالاكتئاب

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

منوعات

زوجان يتحولان إلى مصاصى دماء فى أمريكا

«واتساب» تعلن تخطي عدد مستخدميها مليارين

ارتفاع نسبة الانتحار بين الشواذ فى أمريكا

«تيك توك» تطلق اختبار الأمان للتوعية بأمن وسلامة الإنترنت

مقالات الرأي
محمد الباز
معركة الوعي.. الدستور تبحث عن الهوية المصرية في منشورات قصور الثقافة
ماجد حبته
مصالحة قطر.. فأر جديد!
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

ثقافة بورسعيد تناقش «الإشاعة وتأثيرها على المجتمع»

«العمارة ومساحات الحوار».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

الكتاب الأول.. هنرى برستد يرسم ملامح فجر ضمير العالم من مصر

الكتاب الثانى.. هل رأيت الأعمدة السبعة للشخصية المصرية؟