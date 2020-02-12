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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: الموافقة على تسليم مطلوبين للجنائية الدولية مُتفق عليه

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 10:06 م
فيصل محمد صالح
فيصل محمد صالح
أ.ش.أ
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أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، أن موافقة الحكومة على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية، أمام العدالة، هو موقف تفاوضي متفق عليه، وليس موقفا معزولا.

وكان عضو مجلس السيادة بالسودان، الناطق باسم وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات السلام، محمد حسن التعايشي، أعلن أمس أن وفدي الحكومة وحركات دارفور، اتفقا على مثول من صدرت في حقهم أوامر قبض، أمام المحكمة.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت قبل سنوات أوامر قبض في حق 4 مسئولين سابقين، أبرزهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وقال صالح، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: إن هذا الموقف تم الاتفاق عليه في المجلس الأعلى للسلام، والذي يضم أعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، بجانب خمسة وزراء، وعدد من الشخصيات العامة من بينهم رئيس المفوضية.

وأضاف، أن المجلس يناقش المواقف التفاوضية قبل بدء جولات التفاوض، موضحا أن هذا الموقف يمثل كل أجهزة الحكم الانتقالي من المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، وأن قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة، كانت شاركت في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للسلام.

وقال صالح،: إن هذا الأمر "خطوة كبيرة في سبيل تحقيق السلام"، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن صناعة السلام بمعزل عن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ولا يمكن تحقيق التعافي والتعايش السلمي، بدون محاسبة الذين ارتكبوا جرائم بحق المدنيين العزل.

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