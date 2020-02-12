50 % تخفيض لعملاء «مصر للطيران» في عيد الحب

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمى، إطلاقها تخفيض 50% بمناسبة عيد الحب على معظم رحلاتها الدولية من وإلى القاهرة.وأوضحت الشركة فى بيان صحفى، أن التخفيض سيكون على التذكرة الثانية التى يقوم العملاء بشرائها خلال يومى 13 و14 فبراير 2020، بحيث يدفع العميل ثمن التذكرة الأولى كاملًا مع الاستفادة بالتخفيض على التذكرة الثانية لمرافقه فى الرحلة.جاء ذلك فى إطار اهتمام الشركة الوطنية مشاركة عملائها فى الأحداث والمناسبات المختلفة، ويمكن للعملاء الاستفادة بهذا العرض عن طريق مكاتب الشركة المنتشرة حول العالم ومركز الاتصالات 1717 وعبر الموقع الإلكترونى egyptair.com.