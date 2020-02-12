بسمة وهبة منتقدة محمد رمضان بسبب الطيار الموقوف: «اوعى الدنيا تغرك»

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" والذي يسخر فيه من أزمة فصل الطيار أشرف أبو اليسر، منتقدة طريقة تعامله مع الأزمة من البداية وحتى الآن.وقالت وهبة، في برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، "إن محمد رمضان بدلًا من أن يكون صادقًا استخدم الكذب، وبدل التحضر "اتريق" وكأنه عايش في دور عبده موته، وهينزل يقفل الشارع وينيم الناس من المغرب".وتابعت أن محمد رمضان الذي يزعم أنه "جدع وابن بلد" وعد الطيار بأنه سيقف بجانبه ويحل المشكلة، وأراد أن يكون بطلًا أمام الناس، متخيلًا أن الناس سوف تنسى، لكن عندما تصعدت المشكلة ظن أن جمهوره سيسانده مثلما يغني دائمًا ويقول إن جمهوره "في ضهره".واستطردت وهبة، أن رمضان من كثرة ما غنى لنفسه، صدق نفسه، متناسيًا أن المصريين لا يرضون بالظلم ولا "قلة الجدعنة" لذلك قام بحذف الفيديو الذي اتهم فيه الطيار أنه يبتذه، لأنه خاف من ردود أفعال الجمهور.وتابعت: "الطيار أشرف أبو اليسر، تحدى رمضان في أن يثبت صحة كلامه بأن طلب منه 9 ملايين جنيه، وهو ما يبرهن على كذب محمد رمضان".واستكملت أن محمد رمضان حاول طمأنة الطيار بأن له علاقات مهمة واتصالات كبيرة على نفس نهج "أنت مش عارف أنا مين"، موضحة أن رمضان لا يعرف مصر ومؤسساتها بدليل أنه لم يستطع عمل شيء.ولفتت وهبة، إلى أن كذب رمضان وتهربه من حل المشكلة جعل الجمهور يهاجمه، وبدلًا من أن يراجع نفسه، سخر من الناس ومن الطيار، عبر الفيديو الذي نشره على حسابه على "إنستجرام"، متسائلة: "هل ده أسلوب لحل الأزمة بأن تسخر من الناس كلها؟".ووجهت رسالة لرمضان قائلة: "بص يا بني واسمحلي أقولك يا بني بحكم إنك شاب حقق نجاح لا ينكره أحد.. لكنك ما زلت في بداية الطريق، والنجاح الحقيقي أن تستمر"، موضحة أن النجوم الكبار أمثال عادل إمام ومحمود عبد العزيز ويحيى الفخراني وأحمد زكي، عاشوا في وجداننا كرموز لهذه البلد، ليس فقط لنجاحهم الفني، بل لأنهم لم يكونوا مغرورين ولم يسخروا من زملائهم.وتابعت: "بلاش نغمة الناس غيرانة مني.. يا راجل ده حتى الفنان الكبير إسماعيل يس لم يسلم من لسانك وسخريتك"، مطالبة رمضان أن يراجع نفسه وعلاقته بزملائه ودوره المجتمعي، معلقة، "اوعى تغرك الدنيا".