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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: استقرار عدد الإصابات بكورونا في الصين

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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أكدت منظمة الصحة العالمية، استقرار عدد الإصابات بالنوع الجديد لفيروس «كورونا» في الصين، مشددة مع ذلك على أن الوباء قد يتطور باتجاهات مختلفة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، إنه تم رصد استقرار في عدد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا في الصين خلال الأسبوع الماضي، لكن يجب تفسير هذا الأمر بحذر كبير، وشدد في هذا السياق على أن التفشي قد يتطور بأي اتجاه.

وشدد جيبريسوس، على أن فريق الخبراء بقيادة منظمة الصحة العالمية، الذي ينشط حاليا في الصين، حقق تقدما جيدا في عمله، معربا عن أمله في أن يكون هناك "مزيد من الأخبار قريبا".

وتابع المدير العام للمنظمة: علينا توحيد الجهود من أجل مكافحة هذا العدو المشترك الذي لا يحترم الحدود.

من جانبه، ذكر الخبير في منظمة الصحة العالمية مايك رايان: أن سلوك فيروس "كورونا" خارج مقاطعة هوبي، يتميز بدرجة أقل من العدوانية والتسرع، ما يمثل إشارة جيدة.

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