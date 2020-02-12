الجيش الليبي: نسيطر على 99% من الأراضي

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش الوطني تحكم سيطرتها على 99% من الأراضي الليبية، مشددا على أن القيادة العامة ما زالت على الهدف نفسه الذي أطلق في 2014 وهو القضاء على الإرهاب وإقامة دولة مدنية.وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي يعقد الآن من بنغازي: "إذا كانت هناك أي قوة تستطيع القيام بهذه المهام فسنبارك تحركهم ولكن لا يوجد، ثوابتنا القضاء على الإرهاب وإقامة دولة مدنية".وتابع: ما زالت وحداتنا في المنطقة الغربية متمركزة تتحرك لأداء بعض المهام ثم تعود إلى مواقعها، مشيرًا إلى أن كامل المعسكرات "اليرموك، وحمزة، والصواريخ" تحت سيطرة القوات المسلحة.