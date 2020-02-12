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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
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حارس الترجي: سنهدي جماهيرنا لقب السوبر في عيد الحب
الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:52 م
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أكد
المعز بن شريفية
، حارس مرمى
الترجي التونسي
، أن فريقه يسعى للتتويج بلقب
كأس
السوبر الأفريقي
وتقديمه لجماهيره في عيد الحب.
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