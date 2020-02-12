توقيع الكشف على 1056 مواطنًا بالمنصورة (صور)

أنهت القافلة الطبية لجامعة المنصورة المتكاملة أعمالها مساء اليوم الأربعاء، بمستشفى الداخلة العام، والتي استمرت لمدة يومين بتوقيع الكشف الطبي على 1056 حالة، بواقع عدد 150 باطنة و118 جلدية و110 أطفال و161 أنف وأذن و169 رمد و145 مخ وأعصاب و100 أسنان و103 صدر.وقام اللواء محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الداخلة برفقة الدكتور عبدالعزيز رفاعى مدير مستشفى الداخلة العام وحسين الكيلانى مدير العلاقات العامة والإعلام بمركز الداخلة، بتفقد أعمال القافلة الطبية في يومها الثانى بمركز الداخلة، موجهًا الشكر والتحية لأعضاء القافلة جميعا على ما قدموه من جهد خلال أيام القافلة، مؤكدا استمرار الدعم خلال المرحلة القادمة لأهالي الواحات.