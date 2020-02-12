موريتانيا وأمريكا يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية

بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، لاسيما العلاقات الاقتصادية، إلى جانب الشراكة الأمنية بين البلدين.وتطرق اللقاء إلى برنامج الإصلاح الطموح للحكومة الموريتانية وتركيزه على تحسين حياة جميع الموريتانيين، والمسائل الأساسية لحقوق الإنسان.وأفاد المسئول الأمريكي في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن بلاده تدعم الجهود التي تبذلها موريتانيا ودول أخرى في المنطقة، على المستوى الثنائي من خلال مجموعة الساحل الخمس، لتعزيز الأمن والتنمية الاقتصادية في المنطقة.وأكد أن منطقة الساحل تواجه تحديات كبيرة لأمنها واستقرارها وديمقراطيتها وتنميتها الاقتصادية، مضيفا أن هذه المشكلات تتطلب حلولا من داخل إفريقيا.