رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا وأمريكا يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:51 م
محمد ولد الشيخ الغزواني
محمد ولد الشيخ الغزواني
أ.ش.أ
طباعة
بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، لاسيما العلاقات الاقتصادية، إلى جانب الشراكة الأمنية بين البلدين.

وتطرق اللقاء إلى برنامج الإصلاح الطموح للحكومة الموريتانية وتركيزه على تحسين حياة جميع الموريتانيين، والمسائل الأساسية لحقوق الإنسان.

وأفاد المسئول الأمريكي في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن بلاده تدعم الجهود التي تبذلها موريتانيا ودول أخرى في المنطقة، على المستوى الثنائي من خلال مجموعة الساحل الخمس، لتعزيز الأمن والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

وأكد أن منطقة الساحل تواجه تحديات كبيرة لأمنها واستقرارها وديمقراطيتها وتنميتها الاقتصادية، مضيفا أن هذه المشكلات تتطلب حلولا من داخل إفريقيا.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الطيار الموقوف "محمد رمضان" كاذب وسأقاضيه

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رئيس البعثة الطبية يكشف حقيقة مد فترة احتجاز العائدين من «ووهان»

منذ يوم

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

منذ يوم

حبس معد أبلة فاهيتا فى قضية جديدة 15 يومًا

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

بمليار و750 مليون جنيه.. ضبط 6 موظفين في أكبر قضية غسيل أموال بمطروح

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

عاصم عبد الماجد يعترف بقتل عشرات الأبرياء في أسيوط (فيديو)

رئيس البعثة الطبية يكشف حقيقة مد فترة احتجاز العائدين من «ووهان»

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

جلوس المراهقين لفترات طويلة يصبيهم بالاكتئاب

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

منوعات

زوجان يتحولان إلى مصاصى دماء فى أمريكا

«واتساب» تعلن تخطي عدد مستخدميها مليارين

ارتفاع نسبة الانتحار بين الشواذ فى أمريكا

«تيك توك» تطلق اختبار الأمان للتوعية بأمن وسلامة الإنترنت

مقالات الرأي
محمد الباز
معركة الوعي.. الدستور تبحث عن الهوية المصرية في منشورات قصور الثقافة
ماجد حبته
مصالحة قطر.. فأر جديد!
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

ثقافة بورسعيد تناقش «الإشاعة وتأثيرها على المجتمع»

«العمارة ومساحات الحوار».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

الكتاب الأول.. هنرى برستد يرسم ملامح فجر ضمير العالم من مصر

الكتاب الثانى.. هل رأيت الأعمدة السبعة للشخصية المصرية؟