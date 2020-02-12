عمر كمال يستعين بـ حمو بيكا على حسن شاكوش: «هنبقى أحسن منه»

أبدى المطرب عمر كمال، اندهاشة من تجاهل الفنان حسن شاكوش خلال تواجده في البرامج الفنية.وقال "كمال" لـ"الدستور"، إن تعامل شاكوش معه كان بشكل سيئ حيث حاول تهميشه في كل شيء ونسب النجاح لنفسه فقط، خاصة عند حديثه للقنوات والمواقع المختلفة، في حين أنه كان عامل مساعد كبير ورئيسي في نجاح أغنيتهما "بنت الجيران"، التي احتلت المركز الثاني في ترتيب الأغاني عالميا.وتابع عمر كمال: "شاكوش تحدث معي وهاتفني كثيرًا لكنني لم أرد عليه، وسمعت بعض الرسائل الصوتية التي أرسلها لي، وكانت عبارة عن حجج ليست مقنعة حتى يفعل هذه التصرفات معي".واختتم: "سأتعاون مع حمو بيكا خلال الفترة المقبلة، وسأعمل على جعله أفضل منه وسيكون هناك أعمال مشتركة بينا ستحقق نجاحات عديدة".