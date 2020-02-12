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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي: نحارب كيانات إرهابية مدرجة في القوائم الدولية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبير سليم
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أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم، أن هناك كيانات إرهابية مدرجة في القوائم الدولية والدول العربية تقاتل في ليبيا.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن في مدينة بنغازي: «نحن كقوة عسكرية مخولة من الشعب الليبي ومن المجتمع الدولي نحارب من أجل القضاء على هذه الشرذمة الضالة، ومن أجل تطبيق العدالة على المجرمين وتحقيق السلام في البلاد»، داعيًا كل من يتعاطف مع الأزمة الليبية أن يتفهم القضايا جيدا.

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