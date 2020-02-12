اليمن: وحدة الصف العربى قادرة على هزيمة الإرهاب الحوثى

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، أهمية وحدة الصف الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مساء اليوم الأربعاء، أن نائب الرئيس اليمني أشاد، خلال لقائه بعدد من الناشطين اليمنيين، بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني، وبدعم أخوي صادق من دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، داعيًا كل الوطنيين بمختلف توجهاتهم السياسية إلى وحدة الصف ونسيان خلافات وسلبيات الماضي، والاتجاه نحو الهدف الذي يجمع كل الأحرار، لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران واستعادة الدولة اليمنية.