الإبراشي وسعد يحضران حفل أنغام بالأوبرا احتفالا بالفلانتين

حرص الإعلاميان محمود سعد ووائل الإبراشي على حضور حفل النجمة أنغام، والمقام الآن على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، تزامنًا مع احتفالات عيد الحب العالمي "الفالنتين".ونفذت جميع تذاكر الحفل والتي طرحت على ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 1500 جنيه، والثانية بـ1200 جنيه، والثالثة بـ500 جنيه، ونفذت بالكامل خلال ساعات من طرحها.ويُقام الحفل، تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، رفقة الأوركسترا والتي يتخطى عددها 100 عازف، وهم من أقوى العازفين في مصر والوطن العربي، كما يستعين المايسترو هاني فرحات ببعض العازفين الأجانب.