واشنطن تطالب طهران بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

دعت الولايات المتحدة إيران للوفاء بالتزاماتها بشأن "خطة العمل المالي" ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما يحمي النظام المالي العالمي من عمليات التمويل غير المشروعة.وأشار مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، إلى أنه على إيران أن تعامل مثل أي دولة أخرى، حيث كل الدول في العالم تقريبًا تبنت هذه المعايير.وأشار إلى أنه منذ أن انتهت صلاحية "خطة عمل الفريق المالي" المعنية بمكافحة غسيل الأموال في عام 2018، فشلت في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك الموافقة على اتفاقيات الأمم المتحدة في باليرمو واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.وأكد أن الوقت مضى على إيران لكي تكمل خطة العمل التي وافقت عليها في يونيو من عام 2016 أو مواجهة إعادة كاملة لفرض التدابير العقابية عليها.