الجيش الليبى: نحترم دعوات الدول الصديقة بوقف إطلاق النار

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم، إن القيادة العامة للقوات المسلحة ملتزمة بوقف إطلاق النار في المنطقة الغربية، مضيفة «نحترم دعوات الدول الصديقة بوقف إطلاق النار، ونؤكد قدرتنا الكاملة على حسم المعركة وقتما شئنا».وأكد المسماري في مؤتمر صحفي يعقد الآن بمدينة بنغازي، أن ما يحدث في ليبيا أزمة أمنية من الدرجة الأولى وليس سياسية أو اقتصادية، مشددًا على أن العلاقة بين السياسة والأزمة هي أن حكومة السراج لديها ميليشيات تقاتل ضد الشعب ومقدراته.