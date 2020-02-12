محمد عباس ضيف شيرين سليمان فى «عين» الجمعة

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان مقدمة برنامج "عين" المذاع على شاشة قناة الحياة، المطرب الشاب محمد عباس، يوم الجمعة، في حلقة طربية خاصة عن عيد الحب.ويقدم النجم الشاب باقة منوعة من أجمل أغانيه احتفالا بعيد الحب، كما يكشف عن كواليس تحضيره لألبومه الجديد "شايفه أحلى".يذكر أن برنامج "عين" يذاع على قناة الحياة يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع فى الـ١١:٣٠مساءً.