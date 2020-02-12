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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«منع الإفراج المبكر».. تفاصيل قانون جديد يحارب الإرهاب ببريطانيا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:39 م
مجلس العموم البريطاني
مجلس العموم البريطاني
محمد عمر
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يناقش مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون طوارئ يمنع الإفراج المبكر التلقائي عن السجناء المدانين بالإرهاب، قدمته الحكومة بعد تكرار الحوادث الإرهابية في المملكة المتحدة.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء، أنه من المقرر في حال تمرير هذا القانون أن يؤدي إلى إيقاف إطلاق سراح حوالي 50 إرهابيًا تلقائيًا بعد قضاء منتصف مدة عقوبتهم، كما سيضمن أنه لا يمكن إطلاق سراح المذنبين الإرهابيين في وقت مبكر دون أن تقول الحكومة إنه تم "إجراء تقييم شامل للمخاطر" من مجلس الإفراج المشروط.

وقالت الحكومة إن الذين سيتم اعتبارهم من الموقوفين في جرائم إرهابية أنهم لا يزالون يمثلون تهديدًا للسلامة العامة سيضطرون إلى قضاء بقية مدة عقوبتهم بالكامل في السجن.

ويأتي ذلك القانون الذي تريد الحكومة تمريره في أعقاب الهجوم الإرهابي في جنوب لندن في وقت سابق من هذا الشهر الذي نفذه سوديش عمان( 20 عامًا )، وقتل فيه شخصين طعنا بعد إطلاق سراحه عقب قضاء نصف مدة عقوبته لنشره مواد متطرفة.

كما تم إطلاق سراح عثمان خان، الذي قتل شخصين في هجوم جسر لندن العام الماضي، في وقت مبكر.

وتريد الحكومة تمرير مشروع القانون بحلول 27 فبراير الجاري، قبل يوم واحد من المتوقع فيه إطلاق سراح الإرهابي محمد ظاهر خان في 28 فبراير الجاري.

وتم سجن خان لمدة أربع سنوات ونصف عام 2018 لمشاركته رسائل ومواد على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم تنظيم داعش.

ومن المتوقع أيضا إطلاق سراح حوالي خمسة إرهابيين آخرين في مارس المقبل إن لم يتم سن التشريعات الجديدة.

وحذر المحامون الحكومة من أن التشريع الجديد يمكن أن يخضع لتحديات قانونية من الموجودين بالفعل في السجن والذين حكم عليهم بموجب القواعد الحالية.

وتحظر المادة 7 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان "فرض عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة".

وقال وزير العدل البريطاني، روبرت بوكلاند، في وقت سابق إن التغيير سينطبق على الجناة الحاليين والمستقبليين، لن يتم النظر في إطلاق سراح مرتكبي جرائم الإرهاب، إلا بعد قضاء ثلثي مدة عقوبتهم وبموافقة مجلس الإفراج المشروط.

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