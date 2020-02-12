واشنطن تضغط على حلفائها الأوروبيين لمعاقبة كيانات روسية في ليبيا

أعلنت الإدارة الأمريكية عزمها الضغط على حلفائها الأوروبيين، لفرض عقوبات ضد كيانات روسية تعمل في ليبيا.جاء ذلك في سياق إفادة أدلى بها كريستوفر روبنسون، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي أمام لجنة العلاقات الخارجية، اليوم الأربعاء، بمجلس الشيوخ بالكونجرس حول ليبيا.وأشار روبنسون، إلى أن واشنطن عازمة على الضغط على الحلفاء في أوروبا لفرض عقوبات على مجموعة واجنر ومالكها إيفجيني بريجوزين، وهي الشركة الروسية العسكرية الخاصة ومالكها رجل الأعمال الروسي، والتي تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليهما بالفعل.ووصف روبنسون هذه المجموعة، بأنها أداة في أيدي الحكومة الروسية، لتحقيق أهداف لها على الصعيد الدولي.وكان القائد العسكري الأمريكي روجر كلوتير قد ذكر، أن الولايات المتحدة على دراية بوجود المجموعة في إفريقيا، غير أنه رفض الكشف عن الدول التي تعمل بها هذه المجموعة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتعقب نشاطها.